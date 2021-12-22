Физики впервые ввели живое существо в квантовое состояние

Международный коллектив физиков впервые осуществил квантовую запутанность между сверхпроводящим кубитом и живым организмом — тихоходкой вида Ramazzottius varieornatus.

Явление квантовой запутанности возникает при взаимозависимости состояний двух или большего числа частиц, которые можно разнести на сколь угодно далекие расстояния, но при этом они продолжают «чувствовать» друг друга.

Измерение параметра одной частицы приводит к моментальному разрушению запутанного состояния другой, при этом никакой информации от частицы к частице не передается, пишет портал arXiv.org.

Чтобы ввести тихоходку в квантовое состояние, животное пришлось временно заморозить до рекордных температур — примерно минус 273 градуса Цельсия и воздействовать на него чрезвычайно низким давлением — всего 0,000006 миллибар.

Затем ученые попытались запутать тихоходку двумя сверхпроводящими трансмонными кубитами. В итоге им удалось наблюдать связь между существом и кубитами. Примерно через 420 часов после эксперимента тихоходку успешно оживили.

Впрочем, некоторые исследователи поставили результат эксперимента под сомнение. По мнению специалистов, кубит представляет собой электрическую цепь, поэтому «квантовая» связь тихоходки на самом деле могла объясняться более простыми законами электромагнетизма.