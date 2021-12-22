НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Госдума завершила осеннюю сессию

Источник:
«Интерфакс»
100 1
Фото: © пресс-служба Госдумы РФ

Госдума 22 декабря провела последнее пленарное заседание в осенней сессии 2021 года. За два с половиной месяца депутаты провели 23 заседания

Председатель Госдумы Вячеслав Володин в заключительной речи отметил, что Госдума вышла на принятие 143 законов, более трети из них имеет социальную направленность. Кроме этого, в законотворческом портфеле Госдумы — 1095 инициатив.

За осень Госдума приняла 98 законов прямого действия. Так, был принят федеральный бюджет на 2022-2024 годы, расширен перечень гарантий, установленных Трудовым кодексом, для работников с детьми.

Одним из законов была продлена возможность передачи земли без торгов ответственным компаниям для достройки проблемных жилых домов и восстановления прав обманутых дольщиков.

Также парламентарии отменили обязательный техосмотр для легковых автомобилей и мотоциклов, которые используются в личных целях. Принят закон о расширении полномочий полиции.

По завершении сессии депутаты уезжают в регионы, от которых были избраны. Весенняя сессия Госдумы 2022 года должна открыться 18 января.

Еще по теме
Единую систему биометрических данных запустят в России
Ракеты НАТО на Украине напугали Кремль
Союз России и Китая изменит мировой баланс сил
Депутат предложил штрафовать футболистов за плохую игру в сборной
смотреть все
Политика #Россия
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Самая большая квартира в новостройках Сибири обойдется 40 млн рублей
Томскую «Ленту» поджег сотрудник подрядной организации
Забайкальский журналист назвала вопрос для пресс-конференции Путина
Прокурор запросил для Кляйна пять лет колонии
Самое популярное
Под присмотром: как работает домашнее видеонаблюдение Ростелекома
Испытатель унитазов с большим весом потребовался в Кемерове
Игроки призвали удалить S.T.A.L.K.E.R. 2
Определились финалисты шоу «Звезды в Африке»
Обсуждение (1)
Картина дня
Лавров пообещал жесткий ответ на провокации Украины
Единую систему биометрических данных запустят в России
Госдума окончательно отменила техосмотр
Импортозамещение России расстроило США
Мультимедиа
Азбука новогоднего стиля: выбираем цвета для елки
Как алкоголь меняет личность. ИНФОГРАФИКА
Звериный случай: самые смешные фото живой природы
Тайны Телецкого озера: экскурсия по затонувшему кораблю
Топ комментариев

corrector

Что не устраивает янки:1. Россия есть

west_nik

Какая химера! Сидеть за океаном и беспокоиться за Европу...А потом вместе с европейскими друзьями разрабатывать...

Denis CENTR

За период правления Путина поменялось многое. Возник слой “супер-богатых чиновников, которые покупают...

DYNAMO7294

Ушел бы он лучше в отставку сегодня и сейчас!
Sibnet.Ru