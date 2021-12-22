Госдума завершила осеннюю сессию

Госдума 22 декабря провела последнее пленарное заседание в осенней сессии 2021 года. За два с половиной месяца депутаты провели 23 заседания
Председатель Госдумы Вячеслав Володин в заключительной речи отметил, что Госдума вышла на принятие 143 законов, более трети из них имеет социальную направленность. Кроме этого, в законотворческом портфеле Госдумы — 1095 инициатив.
За осень Госдума приняла 98 законов прямого действия. Так, был принят федеральный бюджет на 2022-2024 годы, расширен перечень гарантий, установленных Трудовым кодексом, для работников с детьми.
Одним из законов была продлена возможность передачи земли без торгов ответственным компаниям для достройки проблемных жилых домов и восстановления прав обманутых дольщиков.
Также парламентарии отменили обязательный техосмотр для легковых автомобилей и мотоциклов, которые используются в личных целях. Принят закон о расширении полномочий полиции.
По завершении сессии депутаты уезжают в регионы, от которых были избраны. Весенняя сессия Госдумы 2022 года должна открыться 18 января.
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west_nikКакая химера! Сидеть за океаном и беспокоиться за Европу...А потом вместе с европейскими друзьями разрабатывать...
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DYNAMO7294Ушел бы он лучше в отставку сегодня и сейчас!