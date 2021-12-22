Единую систему биометрических данных запустят в России

Госдума приняла в третьем чтении законопроект о создании единой государственной системы биометрических данных.
Изменения внесут в закон «Об информации, информационных технологиях и связи». Согласно документу, предполагается перевод единой биометрической системы в статус государственной информационной системы.
Теперь граждане смогут самостоятельно размещать свои биометрические образцы с применением подтвержденной учетной записи в единой системе идентификации и аутентификации.
Кроме того, госорганы, использующие для идентификации и аутентификации посредством биометрии иные государственные информационные системы, должны будут проходить специальную аккредитацию.
Россияне с 2018 года получили возможность сдать в базу биометрии слепки лица и голоса в отделениях банков. С их помощью граждане могут пройти удаленную идентификацию и пользоваться услугами любой финансово-кредитной организации без посещения офиса.
correctorЧто не устраивает янки:1. Россия есть
west_nikКакая химера! Сидеть за океаном и беспокоиться за Европу...А потом вместе с европейскими друзьями разрабатывать...
Denis CENTRЗа период правления Путина поменялось многое. Возник слой “супер-богатых чиновников, которые покупают...
DYNAMO7294Ушел бы он лучше в отставку сегодня и сейчас!