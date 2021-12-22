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Единую систему биометрических данных запустят в России

Источник:
ТАСС
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Фото: © Sibnet.ru

Госдума приняла в третьем чтении законопроект о создании единой государственной системы биометрических данных.

Изменения внесут в закон «Об информации, информационных технологиях и связи». Согласно документу, предполагается перевод единой биометрической системы в статус государственной информационной системы.

Теперь граждане смогут самостоятельно размещать свои биометрические образцы с применением подтвержденной учетной записи в единой системе идентификации и аутентификации.

Кроме того, госорганы, использующие для идентификации и аутентификации посредством биометрии иные государственные информационные системы, должны будут проходить специальную аккредитацию.

Россияне с 2018 года получили возможность сдать в базу биометрии слепки лица и голоса в отделениях банков. С их помощью граждане могут пройти удаленную идентификацию и пользоваться услугами любой финансово-кредитной организации без посещения офиса.

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Политика #Законы #Россия
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