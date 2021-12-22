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Муз-ТВ оштрафовали за Милохина в платье и Киркорова с Давой

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © danya_milokhin, instagram.com/danya_milokhin

Телеканал Муз-ТВ выплатит штраф в 1 миллион рублей за трансляцию музыкальной премии в июне этого года, в эфире усмотрели пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних, сообщает общественное движение «Ветераны России» со ссылкой на решение Басманного районного суда Москвы.

Летом на телеканале показывали «Премию Муз-ТВ 20/21. Начало света». Некоторые звездные гости появились на церемонии в необычных образах. Например, блогер Дава и певец Филипп Киркоров изобразили пару молодоженов, а тиктокер Даня Милохин пришел в костюме, наполовину состоящем из женского платья.

В этих образах и усмотрели пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних. Дело в том, что программа вышла с возрастным ограничением 16+, а не 18+. Поэтому канал был оштрафован.

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