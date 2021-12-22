Лавров пообещал жесткий ответ на провокации Украины

Москва предостерегает «горячие головы» на Украине от военной конфронтации и готова ответить на провокации, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров.

Глава МИД России назвал очень простым расчет Киева и Запада. Размещая военных у российских границ, они хотят нарушить равновесие в регионе, сказал Лавров в интервью телеканалу RT.

«Вчера Путин сказал очень четко на коллегии Министерства обороны: у нас есть все необходимые возможности, чтобы обеспечить должный, в том числе военно-технический, ответ на любые провокации, которые могут вокруг нас разворачиваться», — подчеркнул дипломат.

Лавров выразил обеспокоенность тем, что Париж и Берлин поддерживают Киев, который нарушает Минские соглашения.

Официальный представитель Госдепартамента Нед Прайс ранее заявил, что «вопреки заявлениям российского министра обороны, ответственность за эскалацию напряженности несет Россия, а не Украина или США».