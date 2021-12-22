Первый канал представил шоу на новогоднюю ночь

Шоу «30 лет спустя» покажут на Первом канале в новогоднюю ночь, в программе — хиты 90-х, сообщила в среду пресс-служба телеканала.

В новогодняя ночь на Первом телезрители услышат хиты, которые знает вся страна, в оригинальном исполнении любимых звезд: от Владимира Преснякова и Анжелики Варум до групп «Руки вверх» и «Жуки».

Для шоу «30 лет спустя» было отобрано более 40 хитов, для каждого из них снимался собственный номер в отдельных декорациях мэтрами-постановщиками — Андреем Сычевым, Ильей Глазуновым, Феликсом Михайловым и Романом Бутовским.

Алена Свиридова исполняет свой хит в окружении фламинго в рост человека. А в номере «Стюардесса по имени Жанна» Владимира Преснякова возникнет полное ощущение полета - декорация декорацией, но кресла самолетов будут самые настоящие, найденные реквизиторами шоу в ангарах аэропортов Московской области.

Сейчас съемки шоу для Первого канала продолжаются. Среди участников — Филипп Киркоров, Лариса Долина, Валерий Леонтьев, Кристина Орбакайте, Валерий Меладзе, Маша Распутина, Леонид Агутин, Наташа Королева, Дмитрий Маликов, Лолита, Богдан Титомир, группы «Любэ», «Чайф», «Сплин», «Руки вверх», «А-Студио», «Иванушки International», «ВИА Гра», «Технология».

Новогоднее шоу «30 лет спустя» покажут 31 декабря с 22.15 и после полуночи на Первом канале.