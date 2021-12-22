Импортозамещение России расстроило США

Власти США обвинили Россию в игнорировании норм Всемирной торговой организации из-за запущенной программы импортозамещения, соответствующие формулировки содержатся в докладе американского правительства.

«Нарушение норм и правил ВТО, обязательств перед организацией ставит американских рабочих и предпринимателей в экономически менее выгодные условия и лишает возможности честной конкуренции», — отмечается в документе.

США намерены работать над ответными мерами по линии ВТО и вместе с партнерами задействовать инструменты для «привлечения России к ответу за ее поведение в многосторонней торговой системе».

Основные претензии США связаны с тем, что Россия дает преференции для товаров и услуг собственного производства, реализует программу импортозамещения в IT-секторе, сохраняет импортные ограничения в сельскохозяйственной отрасли, расширяет государственный контроль над экономикой.