Рецидивистов-лихачей на дорогах ждут огромные штрафы и колония

Государственная Дума сразу во втором и третьем чтениях приняла в среду законопроект о введении уголовного наказания за агрессивное вождение.

Закон устанавливает уголовную ответственность за нарушение нескольких ПДД: превышение скорости на величину более 60, но менее 80 километров в час, превышение скорости на 80 километров в час, выезд на встречную полосу или трамвайные пути.

Действие закона распространяется на водителей, которых уже неоднократно подвергали административному наказанию и лишали удостоверения за любое из этих правонарушений. Но зафиксировать нарушение должен инспектор ГИБДД, а не камера.

Наказанием будет штраф от 200 до 300 тысяч рублей, либо обязательные работы на срок до 480 часов, либо принудительные работы на срок до двух лет, либо лишение свободы на срок до двух лет.

В пояснительной записке к документу приведено количество штрафов, выписанных за эти нарушения: 440,4 тысячи дел за превышение скорости на 60-80 километров в час и 202,1 тысячи за повторное, 58,9 тысячи дел за превышение на 80 километров в час и 44,9 тысячи за повторное, 44,8 тысячи — за нарушение обгона.

«Данная статистика свидетельствует о том, что более 40% водителей не останавливает факт привлечения к административной ответственности за превышение скорости, и они повторно нарушают правила дорожного движения. Грубо нарушают правила, повторно выезжая на полосу для встречного движения, почти 10% водителей», — говорилось в пояснительной записке.