Томскую «Ленту» поджег сотрудник подрядной организации

Пожар в гипермаркете «Лента» в Томске устроил сотрудник подрядной организации, сообщила в среду пресс-служба сети магазинов.

«Лента» на улице Елизаровых загорелась во вторник во второй половине дня. Огонь охватил здание, а также спровоцировал серию взрывов. Персонал и посетители эвакуировались, в результате никто не пострадал. Выяснилось, что причиной пожара стал поджог.

По сообщению пресс-службы «Ленты», пожар уничтожил торговый зал площадью более 5 тысяч квадратных метров. Обвалилась кровля здания, поврежден фасад. Огонь уничтожил товары и другие материально-технические ценности.

Здание магазина и другие ценности были застрахованы, компания оценивает размер ущерба. 170 сотрудников сгоревшего магазина будут переведены на другие объекты компании в Томске.

«Причиной пожара стал умышленный поджог, который совершил сотрудник подрядной организации», — говорится в сообщении.

Вероятный поджигатель ответит по статье «Умышленные уничтожение или повреждение имущества». Ему грозит до пяти лет колонии.

По данным Telegram-каналов, предполагаемый поджигатель состоит на учете в психоневрологическом диспансере.