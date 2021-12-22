Прокурор запросил для Кляйна пять лет колонии

Гособвинитель в среду запросил в суде для мэра Томска Ивана Кляйна пять лет лишения свободы, передают его адвокаты в своем Telegram-канале.

«По совокупности преступлений прошу назначить подсудимому наказание в виде пяти лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, назначить дополнительное наказание в виде запрета занимать должности в органах государственной власти и органах местного самоуправления сроком на три года», — указал прокурор.

Кроме того, гособвинитель попросил до вступления приговора в законную силу изменить Кляйну меру пресечения с домашнего ареста на заключение под стражу.

Мэра Томска задержали 13 ноября 2020 года. По данным следствия, он превысил должностные полномочия в интересах компании «Томское пиво». Позже Кляйн стал фигурантом еще двух уголовных дел — одного также о превышении полномочий, другого — о незаконном участии в предпринимательской деятельности.