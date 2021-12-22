Госдума окончательно отменила техосмотр

Государственная Дума приняла закон об отмене обязательно техосмотра для личного транспорта в третьем чтении в среду.

«Закон касается только личного транспорта. Для грузового, общественного транспорта и такси обязательный техосмотр действует по-прежнему», — написал в Telegram-канале замглавы комитета по транспорту Павел Федяев.

От обязательного техосмотра освобождаются «легковые автомобили и мототранспортные средства», принадлежащие гражданам и «используемые ими исключительно в личных целях». Процедура сохраняется при постановке автомобиля старше четырех лет на учет при смене владельца, изменении конструкции или замене основных агрегатов.

Законопроект, отменяющий техосмотр для частного транспорта, был внесен в Госдуму в сентябре, за несколько дней до выборов нового состава. Первое чтение состоялось в ноябре. Несколько дней назад спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин пообещал, что отмена состоится до нового года. 21 и 22 декабря состоялись второе и третье чтения.

Поправки к документу носили технический, уточняющий некоторые положения характер. Представители Гильдии операторов технического осмотра при Московской торгово-промышленной палате говорили, что предлагали увеличить возраст «добровольности» техосмотра до семи лет, обязать водителей проходить его после серьезных ДТП и при выявлении проблему из перечня неисправностей.

По оценке Гильдии, в Москве техосмотр должен стоить 2,5-2,8 тысячи рублей, а в регионах ниже.