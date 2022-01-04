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Фестиваль снежных скульптур откроется в Новосибирске

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Sibnet.ru

Традиционный фестиваль снежных скульптур пройдет в Новосибирске с 4 по 8 января, сообщает пресс-центр мэрии Новосибирска.

По данным властей города, 4 января команды художников и скульпторов начнут работу со снежными блоками в Первомайском сквере. Взрослые участники будут формировать фигуры из кубов 2,5х2,5 метра, высотой 3 метра. Командам школьников приготовят снежные блоки размером метр на метр высотой 1,5 метра.

Темой XXII фестиваля станет «Мотив Сибири». «В Новосибирской области проживают представители более 130 национальностей. Каждая из них вносит свой вклад в общее культурное пространство, формируя общий сибирский мотив. В скульптурных композициях авторам предлагают отразить красоту и базовые ценности многосоставного, мозаичного народа Сибири: от древности до современности», — говорится в сообщении.

Подведение итогов конкурса и награждение победителей запланированы на 8 января. 
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Новосибирск #Город
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