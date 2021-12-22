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Wink собрал коллекцию новогодних фильмов

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из фильма «Гринч: Похититель Рождества»

Новогодняя коллекция фильмов в Wink традиционно появляется в видеосервисе перед праздником. В подборке почти четыре десятка комедий, мелодрам, мультфильмов, боевиков и даже ужастиков на новогоднюю тему.

Среди новогодних фильмов классические картины — «Гринч: Похититель Рождества», «Санта Клаус», «Багс Банни: Сумасшедшее Рождество», «Здравствуй, папа, Новый год». Также в коллекции представлены новогодние новинки — «Вечность между нами», «Бог Грома», «Скорей бы Рождество».

В новогодней коллекции есть бесплатные фильмы, которые можно смотреть даже без регистрации в Wink. Чтобы получить доступ к другим фильмам, нужно зарегистрироваться по номеру телефона.

Для зарегистрированных пользователей сейчас действует акция— сертификаты на бесплатное кино. Чтобы получить такой сертификат, нужно посмотреть три любых фильма или сезона сериалов. Сертификат на четвертый подарочный фильм придет в личный кабинет пользователя. Воспользоваться им можно в течение шести месяцев.

Еще больше подарков можно получить в игре «Новогодний дом Ростелекома». Для этого нужно зарегистрироваться на Sibnet.ru и отвечать на вопросы про кино, технологии, игры.

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