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США задумались над запретом на поставку смартфонов в Россию

Источник:
РБК
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Фото: ryantmcknight / Attribution License

Американские власти Вашингтон рассматривает варианты новых ограничений на экспорт в Россию в случае, если Москва введет войска на территорию Украины, пишут американские СМИ.

Речь идет о «чрезвычайных» мерах по ограничению экспорта: Россию могут лишить возможности импорта смартфонов, компонентов для самолетов и автомобилей, поставок «из многих других секторов», приводит РБК материал агентства Reuters

Эти меры могут оказаться беспрецедентными для России и способны серьезно повлиять на российских потребителей и промышленные предприятия. Чиновник отметил, что новые ограничения будут включать в себя те же инструменты, которые против китайской телекоммуникационной компании Huawei.

Собеседник агентства сообщил, что американские власти намерены провести тесные консультации с ключевыми партнерами в Европе и Азии по этому вопросу.

Российская сторона не раз опровергала информацию о готовящемся наступлении и называла данные о возможном «вторжении» на Украину «пустым нагнетанием».

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Технологии #Смартфоны #Торговля
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