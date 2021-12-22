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Мамаев стал игроком клуба «Химки»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © instagram.com/mamaev_pavel17

Полузащитник Павел Мамаев подписал контракт с футбольным клубом «Химки», сообщила пресс-служба клуба.

«Приветствуем Павла в красно-черной семье и желаем успехов в составе нашей команды!» — говорится в сообщении клуба.

В декабре у 33-летнего футболиста закончил контракт с «Ростовом», в «Химки» он перешел на правах свободного агента. Срок нового контракта не разглашается. В этом сезоне Мамаев провел за «Ростов» шесть матчей, в которых не отметился результативными действиями.

Мамаев — воспитанник ФШМ, выступал за «Торпедо», ЦСКА, «Краснодар». Последние два сезона футболист провел в «Ростове». Он чемпион России, обладатель Кубка и Суперкубка России, трижды входил в список 33 лучших футболистов чемпионата России.

Клуб «Химки» основан в 1997 году. В сезоне 2020/21 занял рекордное восьмое место в Премьер-лиге.

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