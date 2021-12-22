Томские хирурги удалили 8-килограммовую опухоль

Хирурги томского онкоцентра удалили пациентке из Казахстана опухоль весом в 8 килограммов, сообщил в среду департамент здравоохранения Томской области.
К врачам обратилась 60-летняя пациентка из Казахстана с болями в животе. На родине ей предварительно диагностировали опухоль желудка, томские онкологи подтвердили диагноз.
«Наши хирурги провели комбинированную резекцию желудка и поперечно-ободочной кишки, в которую началось распространение опухоли. Общий вес новообразования составил более 8 килограммов», — рассказал главврач Томского онкодиспансера Максим Грищенко.
Опухоль плотно прилежала к поджелудочной железе и селезенке, но врачи смогли сохранить пациентке органы. Женщина чувствует себя удовлетворительно, ей предстоит долгое восстановление.
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