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Томские хирурги удалили 8-килограммовую опухоль

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Полина Разуваева, Sibnet.ru

Хирурги томского онкоцентра удалили пациентке из Казахстана опухоль весом в 8 килограммов, сообщил в среду департамент здравоохранения Томской области.

К врачам обратилась 60-летняя пациентка из Казахстана с болями в животе. На родине ей предварительно диагностировали опухоль желудка, томские онкологи подтвердили диагноз.

«Наши хирурги провели комбинированную резекцию желудка и поперечно-ободочной кишки, в которую началось распространение опухоли. Общий вес новообразования составил более 8 килограммов», — рассказал главврач Томского онкодиспансера Максим Грищенко.

Опухоль плотно прилежала к поджелудочной железе и селезенке, но врачи смогли сохранить пациентке органы. Женщина чувствует себя удовлетворительно, ей предстоит долгое восстановление.

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