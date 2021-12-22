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Инфекционист назвал отличия штаммов «дельта» и «омикрон»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © NIAID

Инфекционист, главврач лаборатории «Инвитро-Сибирь» Андрей Поздняков рассказал об отличиях вариантов коронавируса «дельта» и «омикрон».

У некоторых экспертов были опасения, что новый штамм «омикрон» станет гораздо опаснее дельта-штамма и снизит эффективность вакцинации против коронавирусной инфекции.

«У "омикрона" выше контагиозность, то есть заразность. По клиническим проявлениям есть отличия, но они не значительны. Заболевание, вызванное дельта-штаммом, стало походить на обычную респираторную инфекцию», — цитирует Позднякова пресс-служба «Инвитро».

Для «дельты» характерна потеря обоняния, «омикрон» больше похож на обычное ОРЗ. По мнению ученых, «омикрон» распространяется быстрее.

«Заболевания, вызванные штаммом "омикрон", регистрируются чаще у привитых и протекают легко. Это информация от немецких и британских исследователей. На эти данные нужно смотреть внимательно: штамм регистрируется "чаще у привитых", потому что в этих странах в принципе привитых уже больше, чем непривитых ... То, что заболевание протекает легко, можно объяснить не только особенностью штамма, но и протективным действием вакцин», — пояснил Поздняков.

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COVID19 #Новости COVID19 #Здоровье
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