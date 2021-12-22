МС-21 совершил первые полеты с пассажирами

Среднемагистральный лайнер МС-21 совершил первые полеты со служебными пассажирами, видео об этом сняла корпорация «Иркут».

Первыми служебными пассажирами МС-21-300 стали специалисты, принимающие участие в его проектировании, испытаниях и сертификации.

«Самолет очень светлый, у него очень светлый салон, большие иллюминаторы, как на широкофюзеляжных самолетах. Очень удобно сидеть, намного удобнее, чем в самолетах-аналогах, потому что очень много места до колен. Ничего не мешает сидеть», — поделился впечатлениями эксперт по логистике Максим Макаров.

Сейчас МС-21 проходит контрольные испытания, чтобы показать готовность к эксплуатации и обслуживанию на аэродромах

МС-21 — российский узкофюзеляжный среднемагистральный лайнер, который собирают на Иркутском авиазаводе. В 2023 году его планируется запустить в крупносерийное производство.