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#Автопром #Авторынок #Тюнинг и самоделки #Автоправо #Автоспорт

Интрига с новой моделью Lada оказалась липовой

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © АвтоВАЗ

АвтоВАЗ раскрыл ответ на загадку, тизерное изображение какой модели Lada опубликовал в соцстеях. Надежды подписчиков на новую машину не оправдались.

АвтоВАЗ предлагал отгадать, что за автомобиль Lada «спрятался в темноте», не раскрывая других подробностей. Комментаторы предположили, что компания так анонсирует спортивную или полноприводную версию Lada Xray.

В итоге на рисунке оказалась обычная модель Lada XRay Cross. «Lada XRay Cross моментально привлекает внимание, даже когда не старается это сделать», — написали представители АвтоВАЗа.

С января по ноябрь 2021 года АвтоВАЗ реализовал в России 20,6 тысячи автомобилей модели XRay, она занимает 18-е место в рейтинге самых популярных легковых авто в стране, по данным АЕБ.

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