Гуф в спортивном костюме женился на молодой модели

Рэпер Гуф (Алексей Долматов) женился на блогере Юлии Королевой, пара поделилась фотографиями со свадьбы в Instagram.

Отношения Гуф и Королева узаконили в зеркальную дату — 21.12. Рэпер надел на свадьбу спортивный костюм, а блогер — короткое белое платье и ботфорты. Разница в возрасте между супругами — почти 20 лет. Гуфу сейчас 42 года, его избраннице в январе исполнится 26.

«Чтобы ты всегда на меня так смотрел», — написала Юлия Королева под свадебными фотографиями в Instagram.

Для Гуфа это второй брак. Он был женат пять лет на Айзе Долматовой, отношения с которой до сих пор не дают покоя поклонникам пары. Также рэпера непродолжительное время связывал роман с певицей Кети Топурией. Девушка бросила музыканта из-за вскрывшейся измены.