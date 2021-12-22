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Гуф в спортивном костюме женился на молодой модели

Источник:
Sibnet.ru
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Рэпер Гуф (Алексей Долматов) женился на блогере Юлии Королевой, пара поделилась фотографиями со свадьбы в Instagram.

Отношения Гуф и Королева узаконили в зеркальную дату — 21.12. Рэпер надел на свадьбу спортивный костюм, а блогер — короткое белое платье и ботфорты. Разница в возрасте между супругами — почти 20 лет. Гуфу сейчас 42 года, его избраннице в январе исполнится 26.

«Чтобы ты всегда на меня так смотрел», — написала Юлия Королева под свадебными фотографиями в Instagram.

Для Гуфа это второй брак. Он был женат пять лет на Айзе Долматовой, отношения с которой до сих пор не дают покоя поклонникам пары. Также рэпера непродолжительное время связывал роман с певицей Кети Топурией. Девушка бросила музыканта из-за вскрывшейся измены.

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