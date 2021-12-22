Полеты на вертолете для туристов запустят в Бурятии

Авиакомпания «Баргузин» организует первый коммерческий туристический рейс в республике, Первый полет состоится 28 декабря на воздушном судне Ми-8АМТ, сообщает правительство региона.
«Мы ожидаем, что по итогам первого ознакомительного рейса туроператоры смогут
создать новый, качественный, интересный турпродукт, который мы сможем
предлагать всем туристам, приезжающим в Бурятию. Благодаря сотрудничеству
правительства Бурятии и авиакомпании "Баргузин" мы будем развивать новые
туристические направления и сможем показать нашим гостям красоту Бурятии с
высоты птичьего полета», — отметил министр туризма республики Алдар Доржиев.
Сертификат на право осуществлять летную программу АО «АК Баргузин» получил в ноябре. Первые туристические маршруты в рамках вертолетных экскурсий для жителей и гостей республики будут доступны для покупки в феврале 2022 года, приобрести их также можно будет у местных туроператоров.
west_nikКакая химера! Сидеть за океаном и беспокоиться за Европу...А потом вместе с европейскими друзьями разрабатывать...
correctorЧто не устраивает янки:1. Россия есть
Denis CENTRГнобить бывших- значит гнобить свой выбор. А чего еще можно было ожидать от этой гиены, у нее вся жизнь...
Saw77теперь бы ввести закон о плохой работе Думы!!!!