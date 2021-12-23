Чем отличается микрозайм от банковского кредита?

Понятие «микрозайм» уже стало привычным для современного мира. Но многие до сих пор не понимают, в чем заключается разница между классическим банковским кредитом и микрозаймом, и есть ли она вообще. Отличия перечислили специалисты микрофинансовая организация Moneyman.

Займ — прототип классического кредита, который можно получить в любом банке страны. Его тоже выдают на определенный период времени под процент, который определяет предоставляющая услугу микрофинансовая организация, отметили в сервисе онлайн-займов.

Возврат средств кредитору осуществляется путем внесения заемщиком ежемесячных платежей, сумма которых оговаривается в договоре. Но существуют некоторые отличия, которые делают займы более выгодным вариантом.

1. Быстрое получение денег в распоряжение. В отличие от банковского кредита взять займ можно довольно быстро. Оформление заявки, ее проверка, одобрение и последующее перечисление денежных средств на счет отнимут не более 30 минут. А это очень удобно, когда речь идет о срочном решении вопросов.

2. Минимальный пакет документов. Чтобы начать сотрудничество, не нужно собирать объемный пакет. Потенциальный заемщик должен иметь только паспорт и действующую банковскую карту.

3. Возможность прохождения всех этапов в режиме онлайн. Оформить микрозайм можно, не покидая стен собственного дома.

4. Мягкое отношение к клиентам. в МФО получить деньги в долг могут даже те, кому отказывают в сотрудничестве банки.

5. Возможность получения денег в долг без поручителей и залогового имущества.

Займы в отличие от кредитов могут быть взяты на более короткий период времени. Более подробно о положительных особенностях микрозаймов рассказывается на сайте Moneyman.

Где оформить интернет-займ на выгодных условиях?

Сегодня в Сети можно найти массу разных МФО, предлагающих взять займ онлайн. Но далеко не все они удобные и выгодные.

К числу микрофинансовых организаций, предлагающих клиентам сотрудничество на выгодных условиях, относится Moneyman. Это компания одной из первых в России полностью перевела работу в режим онлайн.

Чтобы получить доступ к полному набору функций сайта, необходимо пройти регистрацию. Но при желании оформить займ в Moneyman можно и без нее.

Деятельность этой МФО законна и осуществляется на основе Действующей лицензии на сайте Центрального Банка России с 25.10.2011.