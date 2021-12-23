НАВЕРХ
#Деньги #Недра и ТЭК #Авиа #Транспорт и дороги #Торговля #Продукты #Рынок труда #Квадраты #Промзона #Санкции

Чем отличается микрозайм от банковского кредита?

Источник:
Sibnet.ru
297 0
Фото: © Moneyman
Понятие «микрозайм» уже стало привычным для современного мира. Но многие до сих пор не понимают, в чем заключается разница между классическим банковским кредитом и микрозаймом, и есть ли она вообще. Отличия перечислили специалисты микрофинансовая организация Moneyman.

Займ — прототип классического кредита, который можно получить в любом банке страны. Его тоже выдают на определенный период времени под процент, который определяет предоставляющая услугу микрофинансовая организация, отметили в сервисе онлайн-займов

Возврат средств кредитору осуществляется путем внесения заемщиком ежемесячных платежей, сумма которых оговаривается в договоре. Но существуют некоторые отличия, которые делают займы более выгодным вариантом.

1. Быстрое получение денег в распоряжение. В отличие от банковского кредита взять займ можно довольно быстро. Оформление заявки, ее проверка, одобрение и последующее перечисление денежных средств на счет отнимут не более 30 минут. А это очень удобно, когда речь идет о срочном решении вопросов.

2. Минимальный пакет документов. Чтобы начать сотрудничество, не нужно собирать объемный пакет. Потенциальный заемщик должен иметь только паспорт и действующую банковскую карту.

3. Возможность прохождения всех этапов в режиме онлайн. Оформить микрозайм можно, не покидая стен собственного дома.

4. Мягкое отношение к клиентам. в МФО получить деньги в долг могут даже те, кому отказывают в сотрудничестве банки.

5. Возможность получения денег в долг без поручителей и залогового имущества.

Займы в отличие от кредитов могут быть взяты на более короткий период времени. Более подробно о положительных особенностях микрозаймов рассказывается на сайте Moneyman.

Где оформить интернет-займ на выгодных условиях?

Сегодня в Сети можно найти массу разных МФО, предлагающих взять займ онлайн. Но далеко не все они удобные и выгодные.

К числу микрофинансовых организаций, предлагающих клиентам сотрудничество на выгодных условиях, относится Moneyman. Это компания одной из первых в России полностью перевела работу в режим онлайн.

Чтобы получить доступ к полному набору функций сайта, необходимо пройти регистрацию. Но при желании оформить займ в Moneyman можно и без нее.

Деятельность этой МФО законна и осуществляется на основе Действующей лицензии на сайте Центрального Банка России с 25.10.2011. 

P
Еще по теме
Каждый пятый новосибирец потратит премию на раздачу долгов
Пользователи «Сбербанк Онлайн» смогут заключать сделки
Экс-министр труда указал на сделавшие пенсии низкими ошибки
Путин заморозил накопительную пенсию до 2024 года
смотреть все
Экономика #Деньги #Потребитель
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Шторм повредил мачту тримарана сибирских путешественников
Первая деревня для стариков и инвалидов появится в Омской области
Обогреватели дадут после аварии на ТЭЦ замерзающим улан-удэнцам
Пятеро госпитализированы в Томской области после возгорания вездехода
Самое популярное
Под присмотром: как работает домашнее видеонаблюдение Ростелекома
Игроки призвали удалить S.T.A.L.K.E.R. 2
Определились финалисты шоу «Звезды в Африке»
Аналитики дали России несколько дней на разгром Украины
Обсуждение (0)
Мультимедиа
Азбука новогоднего стиля: выбираем цвета для елки
Как алкоголь меняет личность. ИНФОГРАФИКА
Звериный случай: самые смешные фото живой природы
Тайны Телецкого озера: экскурсия по затонувшему кораблю
Топ комментариев

Denis CENTR

За период правления Путина поменялось многое. Возник слой “супер-богатых чиновников, которые покупают...

Muzykant

Попробовал бы так рассуждать живя например в райцентре или селе.Заодно бы поискал новые школы,больницы...

Denis CENTR

Почему такие как ты, не хотят видеть очевидные вещи?Ты не замечаешь: нищих стариковубитые-разбитые школы...

Denis CENTR

Ага, каждый живет как он хочет, до поры до времени.А как жить пожилым людям из советского прошлого, детям...
Sibnet.Ru