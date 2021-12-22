НАВЕРХ
#Деньги #Недра и ТЭК #Авиа #Транспорт и дороги #Торговля #Продукты #Рынок труда #Квадраты #Промзона #Санкции

Экс-министр труда указал на сделавшие пенсии низкими ошибки

Источник:
Sibnet.ru
319 1
Фото: © OSCE Special Monitoring Mission to Ukraine

Внедрение пенсионных баллов и отказ от перечисления гражданами 1% от зарплаты в фонд лично были главными ошибками новой пенсионной системы в России, заявил экс-министр труда и социального развития Российской Федерации Сергей Калашников.

«Советская пенсионная страховая система имела большой запас прочности к соотношению работающих и не работающих. Если человек не работал, то его пенсия в конце 80-х годов была порядка 45 рублей, если работал на минимальной ставке в 80 рублей, пенсия выходила в 60 рублей. Это очень большой коэффициент замещения заработка. Не было демографического провала между работающими и пенсионерами», — цитирует URA.RU Калашникова.

По его словам, систему меняли неправильно. «У нас появились пенсионные баллы, какие-то периоды выбрасывали. Это была ошибка. Я настаиваю, что нужно переходить на пенсии не по абстрактным заслугам, потому что их трудно считать, а по определенной 10-балльной шкале», — отметил экс-министр.

Второй ошибкой был отказ от перечисления 1% от зарплаты в Пенсионный фонд лично работником. 

«Сейчас этот платеж осуществляет организация, человек не прибавляет этот платеж к заработку. Человек не видит этих денег. Он знает, сколько он получил на руки. В Советском Союзе взносы в Пенсионный фонд платило предприятие, но и человек сам платил 1% от зарплаты. Это имело колоссальную психологическую роль, было ощущение, что это его деньги», — объяснил Калашников.

Еще по теме
Путин заморозил накопительную пенсию до 2024 года
Центробанк предложил ограничить сумму вклада малообеспеченных
Эксперты сравнили зарплаты на АвтоВАЗе и КамАЗе
Названы главные риски для российской экономики
смотреть все
Экономика #Деньги #Рынок труда
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Десятки килограммов нелегальной черной икры обнаружили в Новосибирске
Казаки будут патрулировать улицы Томска
Сбивший новосибирского школьника водитель BMW X6 отправится в колонию
Тела мужчины и женщины нашли в коллекторе в Улан-Удэ
Самое популярное
Под присмотром: как работает домашнее видеонаблюдение Ростелекома
Испытатель унитазов с большим весом потребовался в Кемерове
Игроки призвали удалить S.T.A.L.K.E.R. 2
Определились финалисты шоу «Звезды в Африке»
Обсуждение (1)
Мультимедиа
Азбука новогоднего стиля: выбираем цвета для елки
Как алкоголь меняет личность. ИНФОГРАФИКА
Звериный случай: самые смешные фото живой природы
Тайны Телецкого озера: экскурсия по затонувшему кораблю
Самое обсуждаемое
83
МИД России пригрозил Западу «военной альтернативой»
67
Аналитики дали России несколько дней на разгром Украины
41
Путин заявил, что России больше некуда отступать
38
Богатство Америки объяснили колоссальной задолженностью
22
Путина насмешила теория президентских двойников
Sibnet.Ru