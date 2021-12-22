Экс-министр труда указал на сделавшие пенсии низкими ошибки

Внедрение пенсионных баллов и отказ от перечисления гражданами 1% от зарплаты в фонд лично были главными ошибками новой пенсионной системы в России, заявил экс-министр труда и социального развития Российской Федерации Сергей Калашников.

«Советская пенсионная страховая система имела большой запас прочности к соотношению работающих и не работающих. Если человек не работал, то его пенсия в конце 80-х годов была порядка 45 рублей, если работал на минимальной ставке в 80 рублей, пенсия выходила в 60 рублей. Это очень большой коэффициент замещения заработка. Не было демографического провала между работающими и пенсионерами», — цитирует URA.RU Калашникова.

По его словам, систему меняли неправильно. «У нас появились пенсионные баллы, какие-то периоды выбрасывали. Это была ошибка. Я настаиваю, что нужно переходить на пенсии не по абстрактным заслугам, потому что их трудно считать, а по определенной 10-балльной шкале», — отметил экс-министр.

Второй ошибкой был отказ от перечисления 1% от зарплаты в Пенсионный фонд лично работником.

«Сейчас этот платеж осуществляет организация, человек не прибавляет этот платеж к заработку. Человек не видит этих денег. Он знает, сколько он получил на руки. В Советском Союзе взносы в Пенсионный фонд платило предприятие, но и человек сам платил 1% от зарплаты. Это имело колоссальную психологическую роль, было ощущение, что это его деньги», — объяснил Калашников.