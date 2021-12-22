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#Криминал #Громкое дело #Происшествия #ДТП #Стихии #Кибервойны #Конфликты

Сбивший новосибирского школьника водитель BMW X6 отправится в колонию

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: ashleyt / Attribution License

Водитель BMW X6 в Новосибирске отправится в колонию-поселение за смерть ребенка-велосипедиста под колесами, сообщило СУ СКР по Новосибирской области.

По данным следствия, 5 июня 41-летний водитель ВMW X6 на улице Никитина при включении красного сигнала светофора не снизил скорость, выехал на регулируемый пешеходный переход, где сбил 12-летнего ребенка, который пересекал проезжую часть на велосипеде на зеленый сигнал.

От полученных травм мальчик умер. Видео происшествия разошлось по соцсетям, ЧП получило большой общественный резонанс.

Суд приговорил водителя к четырем годам лишения свободы в колонии-поселении. Также 2,6 года ему нельзя заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами. Также обвиняемый выплатил семье мальчика 1,5 миллиона рублей за моральный ущерб.

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ЧП #ДТП #Громкое дело
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