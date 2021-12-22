Автодилеры раскритиковали идею о наценке в 10%

Минпромторг РФ предлагает ограничить 10% максимальную наценку официальных дилеров при продаже новых машин, в том числе в период пикового спроса. Автодилеры считают такую попытку «странной» и «возвращением во времена СССР».

Минпромторг и ассоциация «Российские автомобильные дилеры» договариваются о том, что даже в периоды пикового спроса официальные дилеры будут ограничивать наценку на новые автомобили 10%, цитирует ТАСС источник в министерстве.

Там считают, что сейчас дилеры, несмотря на рекомендованные розничные цены, на фоне ажиотажного спроса и дефицита продают автомобили с неоправданно дорогими дополнительными опциями.

Глава Минпромторга Денис Мантуров позже прокомментировал, что ведомство не ограничивает, а рекомендует, автопроизводители сами решают с дилерами вопрос того, чтобы «они не накручивали лишнего для цен потребителя».

«В условиях свободного позиционирования цен, выглядит довольно странным попытка ввести принудительно какое-либо ограничение наценки для продаж автомобилей. Они не относятся ни к категории жизненно важных лекарств, ни к товарам первой необходимости, так что даже непонятно как на эту информацию реагировать», — прокомментировал «Газете.Ru» источник в РОАД.

Экс-президент РОАД Олег Мосеев назвал инициативу возвращением во времена СССР, когда цены на все товары регламентировались государством. «Это закончилось пустыми полками и тотальным дефицитом», — напомнил он.

Дилеры не повышают стоимость самого автомобиля, а устанавливают на него по сильно завышенным ценам дополнительно оборудование, пояснил независимый консультант по автопрому Сергей Бургазлиев. «Те, кто предлагают ввести максимальную наценку на машины либо не понимают, как работают дилерские центры, либо речь идет об обычном популизме», — отметил он.