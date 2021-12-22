Тела мужчины и женщины нашли в коллекторе в Улан-Удэ

Тела мужчины и женщины нашли в коллекторе, они были бездомные, и могли пить технический спирт, сообщает СУ СК РФ по Бурятии.

В понедельник в тепловом коллекторе, расположенном возле одного из домов на проспекте Строителей города Улан-Удэ, обнаружены тела 43-летнего мужчины и 37-летней женщины.

По предварительным данным, умершие были бездомными и проживали в тепловом коллекторе, через который проходят трубы теплотрассы. Они злоупотребляли спиртным, в том числе, техническими спиртосодержащими жидкостями, представляющими опасность при употреблении внутрь.

В последний раз знакомый видел их в минувшую пятницу и после выходных пришел навестить. Обнаружив тела, мужчина вызвал сотрудников полиции. Из-за теплотрассы внутри коллектора сохраняется высокая температура, в результате чего тела подверглись гнилостным изменениям, однако при судебно-медицинском исследовании повреждений у мужчины и женщины не обнаружено.

По данному факту проводятся необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление полной картины происшествия. По результатам доследственной проверки будет принято правовое решение.