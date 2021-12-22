Тела мужчины и женщины нашли в коллекторе в Улан-Удэ

Тела мужчины и женщины нашли в коллекторе, они были бездомные, и могли пить технический спирт, сообщает СУ СК РФ по Бурятии.
В понедельник в тепловом коллекторе, расположенном возле
одного из домов на проспекте Строителей города Улан-Удэ, обнаружены тела
43-летнего мужчины и 37-летней женщины.
По предварительным данным, умершие были бездомными и
проживали в тепловом коллекторе, через который проходят трубы теплотрассы. Они
злоупотребляли спиртным, в том числе, техническими спиртосодержащими
жидкостями, представляющими опасность при употреблении внутрь.
В последний раз знакомый видел их в минувшую пятницу и после
выходных пришел навестить. Обнаружив тела, мужчина вызвал сотрудников полиции.
Из-за теплотрассы внутри коллектора сохраняется высокая температура, в
результате чего тела подверглись гнилостным изменениям, однако при
судебно-медицинском исследовании повреждений у мужчины и женщины не
обнаружено.
По данному факту проводятся необходимые проверочные
мероприятия, направленные на установление полной картины происшествия. По
результатам доследственной проверки будет принято правовое решение.
west_nikКакая химера! Сидеть за океаном и беспокоиться за Европу...А потом вместе с европейскими друзьями разрабатывать...
Denis CENTRГнобить бывших- значит гнобить свой выбор. А чего еще можно было ожидать от этой гиены, у нее вся жизнь...
correctorЧто не устраивает янки:1. Россия есть
DYNAMO7294Ушел бы он лучше в отставку сегодня и сейчас!