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Анна Седакова обиделась на подписчиков из‑за лайков

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © annasedokova, instagram.com/annasedokova

Певица Анна Седакова обиделась на подписчиков, потому что они лайкают только ее селфи и полуобнаженное тело, а другие посты игнорируют, из-за чего у нее падают охваты.

Седакова обратилась к подписчикам в stories. «Я на вас обиделась! <…> Фото без моего лица или попы вы просто не лайкаете. Но мне надоело», — написала певица.

Артистка объяснила, что повзрослела и не хочет больше делиться только своими полуобнаженными фотографиями. Теперь ей хочется публиковать в соцсети снимками «кофе, картин и чудес природы».

«Если вы за голым телом исключительно, то тогда вам не сюда. Если за голой душой — приходите», — написала Анна Седакова.

Анна Седакова — украинская поп-певица, автор песен, дизайнер одежды, актриса, телеведущая. В Instagram у нее 5,8 миллиона подписчиков. Посты с певицей набирают около 40 тысяч лайков, а под фотографиями природы, декора или предметов искусства — не больше 10 тысяч лайков.

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