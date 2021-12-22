Атомная подлодка «Новосибирск» вошла в состав ВМФ России

Президент России Владимир Путин в дистанционном режиме провел церемонию поднятия военно-морских флагов на первой серийной атомной подлодке проекта 885М («Ясень-М») «Новосибирск» и первом серийном атомном стратегическом подводном крейсере проекта 955А («Борей-А») «Князь Олег».

«Новые ракетоносцы входят в состав Военно-морского флота», — сказал президент России. Он назвал вооружение подлодок грозной ударной силой и напомнил, что «Князь Олег» оснащен баллистическими ракетами «Булава», а многоцелевой подводный крейсер «Новосибирск» — крылатыми ракетами «Калибр» и «Оникс».

Президент указал, что строительство серий подлодок 885М и 955А не заканчивается: «Севмаш» построит еще пять «Бореев-А» и шесть «Ясеней-М». «Мы будем наращивать темпы обновления Военно-морского флота, строить современные надводные и подводные корабли разных проектов и классов», — добавил Путин.

«Новосибирск» относится к четвертому поколению атомоходов усовершенствованного проекта «Ясень-М». Заложен 26 июля 2013 года, выведен из эллинга 25 декабря 2019 года. Как и головная лодка серии «Казань», этот корабль обладает принципиально новыми архитектурными особенностями.

«Князь Олег» относится к четвертому поколению атомоходов усовершенствованного проекта «Борей-А». Заложен 27 июля 2014 года. В проекте реализованы принципиально новые технические решения, усовершенствовано оборудование, снижен уровень физических полей, повышена безопасность.