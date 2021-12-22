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Российский фильм «Разжимая кулаки» вылетел с номинации на «Оскар»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из фильма «Разжимая кулаки»

Американская киноакадемия опубликовала шорт-лист премии «Оскар» в номинации «Лучший иностранный художественный фильм», российского фильма «Разжимая кулаки» там не оказалось.

Фильмы, которые поборются за «Оскар» в номинации «Иностранных фильмов» выбирают специальные комитеты стран. Россия выставила на премию фильм Киры Коваленко «Разжимая кулаки», но картина удостоилась только длинного списка. 

В шорт-лист «Оскара» в этой номинации вошли фильмы из Австрии, Бельгии, Бутана, Дании, Германии, Исландии, Ирана, Испании, Италии, Косова, Мексики, Норвегии, Панамы и Японии.

Фильм «Разжимая кулаки» рассказывает о семье из Северной Осетии, в которой многодетный отец воспитывает детей, теряя границы между заботой и гиперопекой. Режиссер Кира Коваленко — ученица Александра Сокурова.

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