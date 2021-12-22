Полиция нашла подозреваемого в поджоге томской «Ленты»

Гипермаркет «Лента» на улице Елизаровых в Томске сгорел во вторник из-за поджога, полиция установила подозреваемого — он не смог пояснить причины своего поступка.

«Лента» на Елизаровых загорелась во вторник во второй половине дня. Огонь охватил все здание, а также спровоцировал серию взрывов. Персонал и посетители эвакуировались, никто не пострадал. Выяснилось, что причиной пожара стал поджог.

«Предполагаемым злоумышленником оказался местный житель 1988 года рождения, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности. Причины своего поступка он внятно пояснить не смог», — говорится в сообщении ГУ МВД по Томской области.

Детали ЧП устанавливаются. По данным Telegram-каналов, предполагаемый поджигатель состоит на учете в психоневрологическом диспансере.