НАВЕРХ
#Деньги #Недра и ТЭК #Авиа #Транспорт и дороги #Торговля #Продукты #Рынок труда #Квадраты #Промзона #Санкции

Производители предложили поднять цены на шампанское

Источник:
«Известия»
234 1
Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Ассоциация производителей игристых вин обратилась к министру финансов Антону Силуанову с предложением пересмотреть минимальную розничную цену (МРЦ) на игристые и шампанские вина в 2022 году, говорится в письме ассоциации.

В ноябре 2020 года минимальная цена на игристое вино была увеличена до 169 рублей со 164 рублей за бутылку объемом 0,75 литра. Минимальная стоимость шампанского у заводов — 118 рублей за бутылку,

Добросовестные производители из-за повышения акцизов на виноград и виноматериалы не смогут уложиться в минимумы по цене, изготавливая напитки с соблюдением технологий производства настоящего игристого вина, приводят «Известия» обращение ассоциации.

Розничные сети во время переговоров требуют предоставить им продукцию по действующим минимальным ценам. В такой ситуации возникает серьезный риск того, что на прилавки попадет более дешевый фальсификат, который может быть опасен для здоровья, пояснили авторы письма.

По данным газеты, в ассоциации уверены, что напитки в бутылке 0,75 л должны стоить минимум 199 рублей в рознице, 140 рублей — при покупке у заводов.

Еще по теме
Фермеры получат льготные места в супермаркетах
Дорогой картофель повысил стоимость оливье в Енисейской Сибири
Новосибирцы рассказали, сколько тратят на кофе
Поставщики заявили о резком скачке цен на вино в 2022 году
смотреть все
Экономика #Продукты
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Соседи подрались из-за парковки на МЖК в Новосибирске
Новый ракетный полк с «Панцирь-С» появится в Хакасии
Полиция нашла подозреваемого в поджоге томской «Ленты»
Разрушится или возродится: началась реновация Норильска
Самое популярное
Под присмотром: как работает домашнее видеонаблюдение Ростелекома
Испытатель унитазов с большим весом потребовался в Кемерове
Определились финалисты шоу «Звезды в Африке»
Игроки призвали удалить S.T.A.L.K.E.R. 2
Обсуждение (1)
Мультимедиа
Азбука новогоднего стиля: выбираем цвета для елки
Как алкоголь меняет личность. ИНФОГРАФИКА
Звериный случай: самые смешные фото живой природы
Тайны Телецкого озера: экскурсия по затонувшему кораблю
Самое обсуждаемое
83
МИД России пригрозил Западу «военной альтернативой»
67
Аналитики дали России несколько дней на разгром Украины
38
Богатство Америки объяснили колоссальной задолженностью
34
Путин заявил, что России больше некуда отступать
22
Путина насмешила теория президентских двойников
Sibnet.Ru