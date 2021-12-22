Производители предложили поднять цены на шампанское

Ассоциация производителей игристых вин обратилась к министру финансов Антону Силуанову с предложением пересмотреть минимальную розничную цену (МРЦ) на игристые и шампанские вина в 2022 году, говорится в письме ассоциации.

В ноябре 2020 года минимальная цена на игристое вино была увеличена до 169 рублей со 164 рублей за бутылку объемом 0,75 литра. Минимальная стоимость шампанского у заводов — 118 рублей за бутылку,

Добросовестные производители из-за повышения акцизов на виноград и виноматериалы не смогут уложиться в минимумы по цене, изготавливая напитки с соблюдением технологий производства настоящего игристого вина, приводят «Известия» обращение ассоциации.

Розничные сети во время переговоров требуют предоставить им продукцию по действующим минимальным ценам. В такой ситуации возникает серьезный риск того, что на прилавки попадет более дешевый фальсификат, который может быть опасен для здоровья, пояснили авторы письма.

По данным газеты, в ассоциации уверены, что напитки в бутылке 0,75 л должны стоить минимум 199 рублей в рознице, 140 рублей — при покупке у заводов.