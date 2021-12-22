Цена газа в Европе поднялась до исторически рекордного уровня

Цена газа в Европе по итогам биржевых торгов во вторник закрепилась на исторически высокой для себя отметке выше 2100 за тысячи долларов за кубометр, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

Цены на газ за день в Европе выросли на 23%. Стремительный рост начался с самого утра. Стоимость газа превысила 1800, 1900 долларов, побила исторический рекорд, а затем пересекла психологическую отметку в 2000 долларов. Впоследствии она превысила 2100 долларов и подбиралась вплотную к 2200 долларам.

Цены могли отреагировать на снижение Россией прокачки через трубопровод «Ямал — Европа» и новости о возможном похолодании в Европе, приводит РИА Новости мнение старшего директора группы по природным ресурсам и сырьевым товарам Fitch Дмитрия Маринченко,

Накануне «Газпром» вновь не забронировал мощности для транзита природного газа через Польшу по газопроводу «Ямал — Европа» на 21 декабря. Похожая картина будет наблюдаться и в среду, поскольку «Газпром» также не заказал мощности прокачки газа.

При этом в самом «Газпроме» отметили, что компания поставляет газ в Европу согласно заявкам потребителей в соответствии с действующими контрактами.