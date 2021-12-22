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Кадыров обрушился с критикой на Турцию

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © vk.com/ramzan

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров обратился к МИД России с просьбой отреагировать на открытие в Турции парка имени лидера чеченских сепаратистов Джохара Дудаева. 

«Ко мне обратились представители парламента Чеченской Республики, силовых структур и духовенства с просьбой отреагировать на действия турецких властей, которые прикрывают террористов, совершивших преступления в России, а затем и вовсе обливающих грязью в интернете все руководство страны и республики», — написал Кадыров в своем канале в Telegram.

По его словам, «это прямая угроза для российско-турецких отношений, которые развивались веками. «Следует обратить на это внимание и принять против подобных проявлений упреждающие дипломатические меры», — сказано в обращении главы Чечни к МИД.

«Открыто обращаюсь к президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану: Определитесь! Либо Вы получаете статус государства, публично поддерживающего террористов, либо выступаете за прозрачные и честные отношения с Российской Федерацией, не меняя своих убеждений за ее спиной», — заявил Кадыров.

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Политика #Мир
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