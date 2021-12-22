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Артемий Лебедев сравнил православных святых с Лениным

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Алексей Савватеев / CC BY 3.0

РПЦ раскритиковала дизайнера Артемия Лебедева, который 17 декабря нецензурно отозвался о мощах святых в своем Telegram. Он также сравнил их с останками Ленина, Ким Ир Сена и Мао Цзедуна.

Заявления дизайнера оскорбляют память преподобного Сергия Радонежского, написал в своем Telegram заместитель председателя синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе.

По мнению представителя РПЦ, Лебедев «возомнил, что он существует вне правового поля России». Кипшидзе напомнил, что в России действует закон о наказании за оскорбление чувств верующих, и выразил надежду, что слова дизайнера вызовут необходимую реакцию.

По статье 148 Уголовного кодекса оскорбление чувств верующих в России может грозить нарушителю лишением свободы на срок до трех лет. Соответствующий закон был принят в 2013 году.

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Жизнь #Религия
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