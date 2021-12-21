Ракеты НАТО на Украине напугали Кремль

Подлетное время ракет НАТО до Москвы резко сократится, если инфраструктура альянса появится на Украине, заявил президент России Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Министерства обороны.

«Если эта инфраструктура будет двигаться дальше, если ракетные комплексы США и НАТО появятся на Украине, то их подлетное время до Москвы сократится до десяти минут, а при размещении гиперзвукового оружия — до пяти», — отметил Путин.

По словам российского лидера, для Москвы это серьезнейший вызов. Ранее он уже называл вступление Украины в НАТО «красной линией» для России, которую западным партнерам нельзя пересекать.

Путин напомнил, что в свое время для США неприемлемым стало размещение ракетных установок СССР на Кубе, поскольку подлетное время оттуда до промышленного центра Соединенных Штатов составляло бы 15 минут.

После попытки Москвы перебросить на остров ракетные установки разразился Карибский кризис, какое-то время мир был на грани третьей мировой войны. При этом для сокращения подлетного времени ракет до десяти минут России нужно иметь ракеты на южной границе Канады или северной границе Мексики.