Путин расширил полномочия полиции

Президент России Владимир Путин подписал закон, который расширяет полномочия полиции. Теперь сотрудникам разрешается вскрывать автомобили и жилые помещения, оцеплять территорию и ограждать места массовых мероприятий.

Вскрывать машины правоохранители смогут в целях спасения жизни и обеспечения безопасности граждан или общественной безопасности при массовых беспорядках и ЧС, для задержания подозреваемых или обвиняемых, а также при угрозе теракта.

Полицейским теперь также разрешено не представляться и не предъявлять служебное удостоверение, если их жизни и здоровью угрожает опасность или нужно срочно пресечь преступление. Кроме этого, они получили право требовать от граждан назвать свои фамилию, имя и отчество в случае обращения к ним.

В ходе рассмотрение законопроекта Госдумой из текста были исключены положения, освобождавшие полицейских от ответственности за правонарушения при исполнении, а также разрешавшие им открыть огонь, если задерживаемый просто пытается приблизиться.