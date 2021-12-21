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Путин расширил полномочия полиции

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Президент России Владимир Путин подписал закон, который расширяет полномочия полиции. Теперь сотрудникам разрешается вскрывать автомобили и жилые помещения, оцеплять территорию и ограждать места массовых мероприятий.

Вскрывать машины правоохранители смогут в целях спасения жизни и обеспечения безопасности граждан или общественной безопасности при массовых беспорядках и ЧС, для задержания подозреваемых или обвиняемых, а также при угрозе теракта.

Полицейским теперь также разрешено не представляться и не предъявлять служебное удостоверение, если их жизни и здоровью угрожает опасность или нужно срочно пресечь преступление. Кроме этого, они получили право требовать от граждан назвать свои фамилию, имя и отчество в случае обращения к ним.

В ходе рассмотрение законопроекта Госдумой из текста были исключены положения, освобождавшие полицейских от ответственности за правонарушения при исполнении, а также разрешавшие им открыть огонь, если задерживаемый просто пытается приблизиться.

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Политика #Законы
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