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Космический аппарат записал «песню» спутника Юпитера

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Blobbie244 / CC BY-SA 3.0

Лаборатория реактивного движения NASA опубликовала звуковую дорожку, созданную на основе данных, зафиксированных космическим аппаратом «Юнона» во время его близкого пролета над Ганимедом.

Аппаратура «Юноны» записала явления, возникающие в магнитосфере спутника Юпитера. При изучении полученных данных ученые сдвинули зафиксированные частоты в звуковой диапазон и создали звуковую дорожку.

«Песня» Ганимеда даст возможность слушателям почувствовать пролет мимо Ганимеда, отмечают исследователи. Если внимательно прислушаться, то на 50-секундной записи можно различить резкий переход к более высоким частотам во время попадания в другую область магнитосферы.

Ганимед — спутник Юпитера и самый большой спутник в Солнечной системе. Миссия «Юнона» для его изучения была запущена в 2011 году. Аппарат смог приблизиться к ледяному гиганту ближе, чем любой другой космический корабль за более чем два десятилетия.

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