Космический аппарат записал «песню» спутника Юпитера

Лаборатория реактивного движения NASA опубликовала звуковую дорожку, созданную на основе данных, зафиксированных космическим аппаратом «Юнона» во время его близкого пролета над Ганимедом.

Аппаратура «Юноны» записала явления, возникающие в магнитосфере спутника Юпитера. При изучении полученных данных ученые сдвинули зафиксированные частоты в звуковой диапазон и создали звуковую дорожку.

«Песня» Ганимеда даст возможность слушателям почувствовать пролет мимо Ганимеда, отмечают исследователи. Если внимательно прислушаться, то на 50-секундной записи можно различить резкий переход к более высоким частотам во время попадания в другую область магнитосферы.

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Ганимед — спутник Юпитера и самый большой спутник в Солнечной системе. Миссия «Юнона» для его изучения была запущена в 2011 году. Аппарат смог приблизиться к ледяному гиганту ближе, чем любой другой космический корабль за более чем два десятилетия.