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Самая длинная ночь наступает на Земле

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Момент зимнего солнцестояния наступил на планете 21 декабря, обитателей Северного полушария ждет самая длинная ночь в году, сообщается на сайте Московского планетария.

В этот день в Северном полушарии планеты наступит астрономическая зима, а в Южном полушарии — лето. При этом в Северном полушарии наблюдается самый короткий световой день и самая длинная ночь.

Продолжительность светового дня 21 декабря составляет всего семь часов. Уже через несколько дней она начнет увеличиваться, составив к концу декабря семь часов семь минут. День будет удлиняться вплоть до 21 июня 2022 года, когда наступит летнее солнцестояние.

Солнцестояние — это момент, когда Солнце проходит через самые дальние от небесного экватора так называемые точки эклиптики. Во время зимнего солнцестояния высота светила над горизонтом минимальна.

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