Путин заморозил накопительную пенсию до 2024 года

Президент Владимир Путин продлил заморозку накопительной части пенсий до 2024 года. Соответствующий закон опубликован на официальном портале правовой информации.

При заморозке пенсионные накопления не формируются, граждане не могут распорядиться накопительной частью пенсии. Продление моратория необходимо в целях обеспечения бюджетной стабильности, указывается в пояснительной записке.

Реализация законопроекта приведет к уменьшению трансферта из федерального бюджета в бюджет Пенсионного фонда на 772,9 миллиарда рублей. Ранее предполагалось, что мораторий закончится в 2023 году.

Отчисления в накопительную часть в размере 6% от зарплаты россиян впервые были заморожены в 2014 году. После введения моратория все 22% страховых взносов тратят на выплаты нынешним пенсионерам.

Действующее законодательство России предусматривает, что накопительная часть формируется у работающих граждан, которые родились в 1967 году и позже, за счет уплаты страховых взносов работодателями.