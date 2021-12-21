НАВЕРХ
#Деньги #Недра и ТЭК #Авиа #Транспорт и дороги #Торговля #Продукты #Рынок труда #Квадраты #Промзона #Санкции

Путин заморозил накопительную пенсию до 2024 года

Источник:
Sibnet.ru
422 5
Фото: © пресс-служба президента РФ

Президент Владимир Путин продлил заморозку накопительной части пенсий до 2024 года. Соответствующий закон опубликован на официальном портале правовой информации.

При заморозке пенсионные накопления не формируются, граждане не могут распорядиться накопительной частью пенсии. Продление моратория необходимо в целях обеспечения бюджетной стабильности, указывается в пояснительной записке.

Реализация законопроекта приведет к уменьшению трансферта из федерального бюджета в бюджет Пенсионного фонда на 772,9 миллиарда рублей. Ранее предполагалось, что мораторий закончится в 2023 году.

Отчисления в накопительную часть в размере 6% от зарплаты россиян впервые были заморожены в 2014 году. После введения моратория все 22% страховых взносов тратят на выплаты нынешним пенсионерам.

Действующее законодательство России предусматривает, что накопительная часть формируется у работающих граждан, которые родились в 1967 году и позже, за счет уплаты страховых взносов работодателями.

Еще по теме
Центробанк предложил ограничить сумму вклада малообеспеченных
Эксперты сравнили зарплаты на АвтоВАЗе и КамАЗе
Названы главные риски для российской экономики
Объем взяток при госзакупках оценили в триллионы рублей
смотреть все
Экономика #Деньги
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Разрушится или возродится: началась реновация Норильска
Горный Алтай оставили без новогодних праздников
Выживший на шахте «Листвяжная» спасатель выписан из больницы
Мэр Томска отказался признать вину по двум эпизодам дела
Самое популярное
Под присмотром: как работает домашнее видеонаблюдение Ростелекома
Испытатель унитазов с большим весом потребовался в Кемерове
Определились финалисты шоу «Звезды в Африке»
Игроки призвали удалить S.T.A.L.K.E.R. 2
Обсуждение (5)
Картина дня
Путин заморозил накопительную пенсию до 2024 года
Госдума почти отменила техосмотр для личных авто
НАТО займется производством меда
Космический аппарат записал «песню» спутника Юпитера
Мультимедиа
Азбука новогоднего стиля: выбираем цвета для елки
Как алкоголь меняет личность. ИНФОГРАФИКА
Звериный случай: самые смешные фото живой природы
Тайны Телецкого озера: экскурсия по затонувшему кораблю
Самое обсуждаемое
83
МИД России пригрозил Западу «военной альтернативой»
67
Аналитики дали России несколько дней на разгром Украины
38
Богатство Америки объяснили колоссальной задолженностью
23
Госдума одобрила законопроект о QR-кодах
22
Путина насмешила теория президентских двойников
Sibnet.Ru