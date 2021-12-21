НАТО займется производством меда

Штаб-квартира НАТО в Брюсселе займется производством экологического меда. Эксперимент по размещению пасеки из трех ульев на территории штаб-квартиры альянса стартовал еще в 2020 году, сообщает пресс-служба организации.

Если в прошлом году пчелы в НАТО собрали лишь около 25 килограммов меда, то в нынешнем году урожай составил 60 килограммов, что является высоким показателем для Бельгии.

Территория новой резиденции альянса, расположенной на северо-востоке Брюсселя, занимает более 600 га. Помимо самого комплекса штаб-квартиры, парковок, вертолетных площадок и вспомогательных зданий, там нашлось место для собственной небольшой пасеки.

Основная часть урожая, расфасованная в 350 баночек, была распродана в ноябре на традиционном благотворительном базаре НАТО. Остальное выкупили компании, обслуживающие столовые в штаб-квартирах альянса.

Отмечается, что поскольку пчелы позитивно влияют на стабильность экосистем, альянс намерен уделять большое внимание их защите, с этого года НАТО начнет проводить официальные семинары по пчеловодству.