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Госдума приняла закон о техосмотре во втором чтении

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба Госдумы РФ

Государственная Дума приняла законопроект об отмене обязательного техосмотра для личного транспорта во втором чтении во вторник. Предложенные поправки носили технический характер.

Законопроект был принят единогласно — «за» проголосовали все присутствующие 417 депутатов. После первого чтения в документ внесли шесть поправок, но они просто уточнили некоторые пункты, реальных изменений не произошло.

Третье чтение состоится в среду. Затем документ должны утвердить Совет Федерации и президент.

Обязательный техосмотр отменяется для владельцев легковых автомобилей и мототранспорта. Процедуру они будут проходить только при постановке автомобиля старше четырех лет на учет при смене владельца, изменении конструкции или замене основных агрегатов.

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