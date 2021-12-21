Госдума приняла закон о техосмотре во втором чтении

Государственная Дума приняла законопроект об отмене обязательного техосмотра для личного транспорта во втором чтении во вторник. Предложенные поправки носили технический характер.

Законопроект был принят единогласно — «за» проголосовали все присутствующие 417 депутатов. После первого чтения в документ внесли шесть поправок, но они просто уточнили некоторые пункты, реальных изменений не произошло.

Третье чтение состоится в среду. Затем документ должны утвердить Совет Федерации и президент.

Обязательный техосмотр отменяется для владельцев легковых автомобилей и мототранспорта. Процедуру они будут проходить только при постановке автомобиля старше четырех лет на учет при смене владельца, изменении конструкции или замене основных агрегатов.