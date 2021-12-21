Выживший на шахте «Листвяжная» спасатель выписан из больницы

Горноспасатель Александр Заковряшин, вышедший из шахты «Листвяжной» через 19 часов, выписан из больницы. Это был последний пострадавший, остававшийся в стационаре, сообщило правительство Кузбасса во вторник.

«Бесконечно благодарен всем медикам, причастным к моему выздоровлению. Очень внимательный, ответственный и заботливый персонал! Здесь я чувствовал себя спокойно, и родные могли не переживать за мое состояние. Спасибо всем! Желаю каждому профессиональных успехов, здоровья и всех благ», — поделился Заковряшин.

Как рассказал заведующий отделением острых отравлений Константин Сиворонов, здоровью и жизни мужчины ничего не угрожает. «Пациент выписан из медицинской организации на амбулаторный этап. Через три месяца ему рекомендовано пройти диспансеризацию для контроля состояния здоровья», — отметил Сиворонов.

На амбулаторном лечении находятся 29 пациентов (17 шахтеров, 12 спасателей). Всего с начала отчетного периода сняты с наблюдения 77 пациентов (43 шахтера, 34 спасателя).

В настоящее время спасатели ВГСЧ МЧС России продолжают откачку воды и контроль газовой обстановки на шахте «Листвяжная». На месте работают 12 человек, задействовано три единицы техники.