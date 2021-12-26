Аспирин оказался опасен для здоровья

Аспирин может быть опасен для людей с некоторыми заболеваниями, выяснила группа ученых из Левенского Католического университета. Но отказываться от аспирина не нужно, если вы не входите в группу риска.

Аспирин считается самым распространенным средством профилактики сердечно-сосудистых заболеваний. Но у ученых возникли сомнения в его пользе для больных с такими хроническими заболеваниями, как диабет, ожирение и повышенный уровень холестерина.

«Независимо от того, какие наборы данных мы использовали и насколько сильно учитывали возможные факторы влияния, риск возникновения сердечной недостаточности был всегда напрямую связан с приемом аспирина», — приводит Bild слова главы группы ученых Блерима Муджаджа.

Исследователи выяснили, что риск возникновения хронической сердечной недостаточности при длительном приеме аспирина возрастает на 26 %. Участие в исследовании принимали люди старше 40 лет, имеющие как минимум один отягощающий фактор, например, лишний вес, повышенное артериальное давление, диабет или зависимость от никотина.

Ученые рекомендуют не торопиться с выводами. «Нам необходимы сейчас обширные рандомизированные клинические исследования с пациентами из групп риска, чтобы окончательно подтвердить полученные результаты», — говорится в исследовании.