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Власти решили обелить более рынка 70% аренды жилья

Источник:
РБК
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Цифровая арендная платформа позволит вывести более 70% рынка аренды жилья из серой зоны, следует из стратегии развития государственной компании «Дом.РФ» до 2030 года.

При участии «Дом.РФ», как следует из стратегии, будет создана информационная система учета договоров найма жилых помещении, чтобы на 100% перевести сделки по сдаче помещении в онлайн-формат: от просмотра и бронирования до подписания всех документов.

«Сама идея запуска такой платформы не удивительна на фоне глобальной цифровизации. Плюс у нас до 10% жилого фонда, по разным оценкам, находится сегодня в аренде, а во многих странах этот показатель на порядок выше», — приводит РБК слова главы «Дом.РФ» Виталий Мутко.

С помощью платформы люди «смогут быстро и безопасно заключать договоры аренды», а с помощью взаимодействия с информационными системами других ведомств через платформу можно будет «быстро получить регистрацию по месту жительства».

Это повысит прозрачность рынка аренды, привлечет средства институциональных и частных инвесторов и позволит организовать систему мониторинга состояния рынка арендного жилья, приводи РБК документ.

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