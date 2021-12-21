Пожар в томской «Ленте» спровоцировал серию взрывов

Крупный пожар в гипермаркете «Лента» в Томске стал причиной серии взрывов пиротехники и баллонов с углекислым газом, сообщил начальник департамента защиты населения и территории Томской области Сергей Лукин.
Пожар произошел в «Ленте» на улице Елизаровых днем во вторник. Огонь охватил здание, над гипермаркетом поднялся огромный столб дыма.
«Возгорание в торговом центре привело к взрывам пиротехники и баллонов с углекислым газом. Персонал и посетители своевременно эвакуированы, пострадавших нет. Угроза для близлежащих домов отсутствует, жителям переживать не надо», — цитирует Лукина Центр управления регионом.
По словам главы департамента, на место ЧП прибыл пожарный поезд. Тушение огня сейчас на завершающей стадии, но проливка здания будет идти долго.
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