Пожар в томской «Ленте» спровоцировал серию взрывов

Крупный пожар в гипермаркете «Лента» в Томске стал причиной серии взрывов пиротехники и баллонов с углекислым газом, сообщил начальник департамента защиты населения и территории Томской области Сергей Лукин.

Пожар произошел в «Ленте» на улице Елизаровых днем во вторник. Огонь охватил здание, над гипермаркетом поднялся огромный столб дыма.

«Возгорание в торговом центре привело к взрывам пиротехники и баллонов с углекислым газом. Персонал и посетители своевременно эвакуированы, пострадавших нет. Угроза для близлежащих домов отсутствует, жителям переживать не надо», — цитирует Лукина Центр управления регионом.

По словам главы департамента, на место ЧП прибыл пожарный поезд. Тушение огня сейчас на завершающей стадии, но проливка здания будет идти долго.