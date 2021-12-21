НАВЕРХ
#Криминал #Громкое дело #Происшествия #ДТП #Стихии #Кибервойны #Конфликты

Пожар в томской «Ленте» спровоцировал серию взрывов

Источник:
Sibnet.ru
189 0
Фото: © ЦУР Томской области

Крупный пожар в гипермаркете «Лента» в Томске стал причиной серии взрывов пиротехники и баллонов с углекислым газом, сообщил начальник департамента защиты населения и территории Томской области Сергей Лукин.

Пожар произошел в «Ленте» на улице Елизаровых днем во вторник. Огонь охватил здание, над гипермаркетом поднялся огромный столб дыма.

«Возгорание в торговом центре привело к взрывам пиротехники и баллонов с углекислым газом. Персонал и посетители своевременно эвакуированы, пострадавших нет. Угроза для близлежащих домов отсутствует, жителям переживать не надо», — цитирует Лукина Центр управления регионом.

По словам главы департамента, на место ЧП прибыл пожарный поезд. Тушение огня сейчас на завершающей стадии, но проливка здания будет идти долго.

Еще по теме
Омский фехтовальщик-любитель проткнул другу голову рапирой
Очевидцы сообщили о крупном пожаре в томской «Ленте»
Кота спасли после пожара в Томске с помощью дыхательного аппарата
Неизвестный застрелил продавца и украл ноутбук в Забайкалье
смотреть все
ЧП #Происшествия
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Мэр Томска отказался признать вину по двум эпизодам дела
Пожар в томской «Ленте» спровоцировал серию взрывов
Омский фехтовальщик-любитель проткнул другу голову рапирой
Огромный медальон из «Ведьмака» создали в Шерегеше
Самое популярное
Под присмотром: как работает домашнее видеонаблюдение Ростелекома
Испытатель унитазов с большим весом потребовался в Кемерове
Госдума одобрила законопроект о QR-кодах
Определились финалисты шоу «Звезды в Африке»
Обсуждение (0)
Картина дня
Союз России и Китая изменит мировой баланс сил
Китай поддержал требования России к США и НАТО
Россия создала уникальную винтовку под натовские патроны
Ученые вырастили искусственный мозг и сделали его геймером
Мультимедиа
Азбука новогоднего стиля: выбираем цвета для елки
Как алкоголь меняет личность. ИНФОГРАФИКА
Звериный случай: самые смешные фото живой природы
Тайны Телецкого озера: экскурсия по затонувшему кораблю
Топ комментариев

Muzykant

Молодец Вера Анатольевна!На себе прочувствовала всю прелесть отечественной медицины.Сделала выводы,хотя...

PRoSpekt

Если бы эти оскорбления в адрес населения прозвучали в Европе или на Западе то "господин" пресс-секретарь...

west_nik

Какая химера! Сидеть за океаном и беспокоиться за Европу...А потом вместе с европейскими друзьями разрабатывать...

pkv84

Это Арно себя в зеркало видела,да ей бы за счастье было если бы ее кто нибудь изнасиловал,решила хайпануть...
Sibnet.Ru