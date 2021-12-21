ОКР сообщил о проблемах с доставкой спортсменов на Олимпиаду

Грузопассажирские рейсы «Аэрофлота» в Китай, на которых планировали отправлять российских спортсменов на Олимпиаду в Пекин, отменены из-за китайского Нового года, сообщил руководитель главного управления по обеспечению участия в олимпийских спортивных мероприятиях ОКР Андрей Конокотин.

«Мы получили информацию из «Аэрофлота», что в связи с тем, что Китай с 1 по 14 февраля празднует китайский Новый год, грузопассажирские рейсы "Аэрофлота", которыми мы планировали перевозить наших участников в период с 1 по 14 февраля, будут отменены. Поэтому нам нужно предметно обсуждать с нашими федерациями, как мы будем выходить из создавшегося положения», — цитирует «Матч ТВ» Конокотина.

По его словам, «нет смысла везти грузы в Китай в этот период и подсаживать спортсменов на эти грузовые рейсы», ОКР вплотную занимается решением этого вопроса.

Помощник президента Игорь Левитин заявил, что российские участники Олимпиады должны заранее приехать в Китай из-за коронавирусных ограничений. «Тем более мы еще не пониманием, что будет с хоккеем. Решение еще не принято, и надо будет в оперативном режиме все эти вопросы смотреть, — сказал Левитин.

Олимпиада пройдет в Пекине с 4 по 20 февраля 2022 года. Китайский Новый год в 2022 году наступит 1 февраля, в стране будут официальные выходные с 31 января по 6 февраля, а праздничные гуляния продлятся до 15 февраля.