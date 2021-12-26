Эксперты сравнили боевую эффективность F‑15 и Су‑35

Новый российский истребитель Су-35 (Flanker-Е+) оказался очень опасной боевой машиной, считают эксперты американского военного издания The National Interest. Но как он поведет себя в противостоянии с американским истребителем F-15 Eagle.

F-15 Eagle, выпускаемый компанией Boeing, находится на вооружении ВВС США вот уже около 40 лет и будет использоваться еще долгое время. За эти годы он постоянно модернизировался, но сумеет ли он оказаться достойным соперником для российского конкурента.

С точки зрения чисто кинематических возможностей, Су-35 немного уступает в максимальной скорости F-15, но он превосходит Eagle по ускорению благодаря высочайшей тяговооруженности. Кроме того, российский истребитель способен сохранять сверхзвуковую скорость, не включая форсаж.

Решающее превосходство Су-35 имеет на низких скоростях. Он обладает управляемым в трех измерениях вектором тяги, а значит и невероятной маневренностью. Но F-15 может нивелировать это преимущество благодаря нашлемным системам отображения и прицеливания, а также сверхманевренным ракетам AIM-9X.

F-15 имеют превосходство над Су-35 на больших расстояниях за счет мощной РЛС с активной фазированной антенной решеткой. Российский самолет на это может ответить инфракрасной оптико-локационной системой поиска.

Проблема — в том, что Су-35 и современные версии F-15 Eagle сопоставимы по своим характеристикам — и это вызывает беспокойство у руководства ВВС США. Американские летчики привыкли к ведению боевых действий в ситуации, когда они обладают огромным технологическим превосходством, тогда как в случае с Су-35 такого превосходства нет, заключили эксперты.