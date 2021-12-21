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Союз России и Китая изменит мировой баланс сил

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба Министерства обороны РФ

Китайская поддержка России относительно договора по гарантиям безопасности может изменить баланс сил в мире, заявил руководитель делегации РФ на переговорах по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.

«Я думаю, мнение Китая очень важно. К нему прислушиваются как в Вашингтоне, так и в странах НАТО», — подчеркнул Гаврилов в эфире YouTube-канала «Соловьев Live», уточнив при этом, что подобный союз станет гарантией смягчения резких заявлений в адрес Москвы со стороны Запада.

Ранее МИД Китая заявил, что выдвинутые предложения России по гарантиям безопасности повышают взаимное доверие между странами и снижают риск конфликтов. Москва предлагает США незамедлительно приступить к соответствующим переговорам.

Посол России в США Анатолий Антонов 18 декабря отметил, что международная политическая обстановка подталкивает Россию и Китай к укреплению стратегического партнерства. При этом такой союз не преследует каких-либо геополитических планов в отношении других государств.

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Политика #Мир #Россия
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