Космические лучи раскроют секрет терракотовой армии императора

Гробница первого китайского императора Цинь Шихуанди, которую охраняет знаменитая терракотовая армия, до сих пор не вскрыта. Китайские ученые собираются сначала изучить ее с помощью элементарных частиц.

На протяжении более двух тысячелетий загадочная терракотовая армия, состоящая из полноразмерных статуй воинов и их лошадей, охраняет тайны гробницы императора первого централизованного китайского государства Цинь Шихуанди. На создание погребального комплекса ушло около 40 лет, в строительстве принимали участие сотни тысяч рабочих, считают историки.

Китайские власти не собираются продолжать изучение захоронения, пока не будут уверены в сохранности всех артефактов. Так из-за воздействия атмосферы терракотовая армия утратила свои изначально яркие цвета, пишет The Times со ссылкой на археологов Пекинского педагогического университета.

Сама гробница так и не была вскрыта. Эксперты полагают, что на протяжении более двух тысяч лет туда никто не входил. И сейчас, чтобы получить представление о том, что же находится внутри, включая потенциальную тайную комнату, предлагают задействовать «технологию космических лучей» — сделать снимок внутренних помещений гробницы с помощью элементарных частиц — мюонов.

Мюоны возникают при столкновении космических лучей с атомами в атмосфере и устремляются к земной поверхности, подобно рентгеновским лучам. С помощью мюонных детекторов археологи могут составлять карты находящихся под землёй строений и искать места для раскопок. Такие технологии уже использовались при исследовании пирамид в Египте, а также различных вулканов и пещер.