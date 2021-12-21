Lada Xray оказалась самой выгодной по стоимости владения

Стоимость владения автомобилем Lada Xray — 7,5 рубля на километр пробега, это самое выгодное предложение на рынке по итогам исследования «Стоимость владения автомобилем – 2021» от агентства «Автостат».

Эксперты оценивали стоимость владения наиболее популярных в России автомобилей 33 брендов — всего в рейтинге приняли участие более 150 моделей. Статистика учитывала основные расходы, помимо покупки автомобиля, — это страхование, транспортный налог, зимние шины, техобслуживание, топливо.

Период расчета — три года и суммарный пробег в 45 тысяч километров. Учитывался и возраст владельца (35 лет), и стаж вождения (10 лет).

Lada Xray с 7,5 рубля на километр пробега лидирует как по рынку в целом, так и в своем классе «В». В этом классе второе и третье место заняли Lada Granta (7,6 рубля) и Lada Vesta (7,7 рубля).

Среди других моделей-лидеров в категории «Стандарт» — Skoda Octavia (8,8 рубля), Volkswagen Passat (11,1 рубля), Lada Largus (8,4 рубля), UAZ Pickup (10,7 рубля), Geely Coolray (9,1 рубля), Renault Duster (8,9 рубля), UAZ Patriot (10,5 рубля) и Hyundai Palisade (15,6 рубля).